البحوث الزراعية : محطة القصب بوادي الصعايدة نقلة كبيرة في إنتاج السكر

قال محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه من توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إنشاء محطة لقصب السكر، مشيرا إلى أنها جاءت لزيادة الإنتاجية، وفى نفس الوقت فى ظل مبادرة حياة كريمة لرفع كفاءة الريف المصري وتحسين مستوي معيشة المزارعين.

وأضاف محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن محطة إنتاج شتلات قصب السكر فى وادي الصعايدة، وهناك محطة أخرى، ووزير الزراعة سيتفقد اللمسات الأخيرة بمحطة كومومبو.

وتابع محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ان محطة وادي الصعايدة تقدر بـ 80 فدان، وطاقتها الإنتاجية بـ 160 مليون شتلة على موسمين، لافتا إلى أنها ستقوم بخلق نقلة كبيرة جدا فى إنتاج السكر.