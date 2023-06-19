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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أزهري : العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

قال الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام على الإطلاق، موضحًا: "يمكننا القول إنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، والله أقسم بها وقال والفجر وليالٍ عشر".

وأضاف "عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،"، خلال حواره على القناة الأولي، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فقال الصحابة يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء.

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن النبي علمنا استثمار الوقت، وبالتالي فإن لدينا عبادات كثيرة في هذه الأيام، منها الصيام، وقال النبي في حديث ورد في صحيح مسلم "من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله فختم له به دخل الجنة"، مشددًا على أن المسلم أولى بأن يغتنم هذه الأيام.
 

الأزهر مركز الأزهر رمضان القناة الأولى

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