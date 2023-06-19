ادعى أنه بستاني.. تونس تعتقل مهاجم فرد الأمن أمام السفارة البرازيلية

أعلنت الداخلية التونسية، القبض على منفذ هجوم أسفر عن إصابة رجل أمن أمام سفارة البرازيل في منطقة البحيرة بالعاصمة.

وحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، أكدت الداخلية التونسية القبض على المعتدي على فرد أمن أمام سفارة البرازيل، وذلك بعد إطلاق النار عليه وإصابته على مستوى الساق ونقله للمستشفى في انتظار استكمال التحقيق معه.

وكان فرد الأمن قد تعرض اليوم الاثنين أمام سفارة البرازيل بالبحيرة للطعن بآلة حادة من قبل شخص أثناء التحري معه حول أسباب تواجده بمحيط السفارة.

وقالت مصادر أمنية إن المهاجم إدعى أنه بُستاني في السفارة وبسؤال فرد الأمن له عن سبب تواجده سدد له طعنة بآلة حادة كانت بحوزته.