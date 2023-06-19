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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقى  عامل بالقليوبية مصرعه إثر إصابته بجروح قطعية متفرقة بالرأس خلال مشاجرة مع أخر بسبب خلافات، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحي ببنها إلا أنه توفي أثناء تقديم الخدمة الطبية وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثمان المتوفي عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحي ببنها باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالرأس وتوفي أثناء محاولة إسعافه.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أمير س ا"، 35 سنة عامل بجروح قطعية متفرقة بالرأس، ووفاته على إثرها وبسؤال زوجة المتوفي اتهمت "محمدع." عامل وجميعهم مقيمين منطقة بطا دائرة المركز بالتعدى على زوجها بماسورة حديدية محدثا إصابته بسبب وجود خلافات بينهما.


وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتخلص من "الماسورة" بإلقائها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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