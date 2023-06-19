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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حنفي جبالي أمام البرلمان الليبي: نحن شعب واحد بموقعين جغرافيين

حنفي جبالي
حنفي جبالي

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، «لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد».

وأضاف خلال جلسة البرلمان الليبي: «كنت أتحدث مع رئيس البرلمان قبل حضور جلسة البرلمان الليبي، وقلت له إن التاريخ سيتحدث عن العظماء والحكماء أمثالكم، والتاريخ يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار، فالتاريخ يذكر الأبطال ممن حررو بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم وشعبهم العظيم».

وتابع: «إنه من دواعي سروري واعتزازاي التواجد اليوم برحاب مجلس النواب في ليبيا الشقيقة، وننقل خالص التقدير لشعب ليبيا الشقيق، والتواجد اليوم وسط الأشقاء في ليبيا يأتي في إطار تاريخ طويل ممتد وراسخ بين البلدين الشقيقين، قائم على علاقات قوامها الأخوة والود والمحبة والاحترام المتبادل والتكاتف الوطني ووحدة المصير».

واستطرد: «في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كل أشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق وحدة واستقرار وسلامة ليبيا الشقيقة، دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، ولم تدخر جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية».

 

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