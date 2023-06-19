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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"اعرف أكثر"... دورة صيفية عن مبادئ الثقافة الإسلامية ينظمها مرصد الأزهر بعدة لغات

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تنظيم دورة تدريبية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الإجازة الصيفية بعنوان "اعرف أكثر"(Know More).

 ومن المقرر أن يتناول التدريب المحاور التالية:

أركان الإسلام والإيمان

１. معنى الإسلام، وبيان أركان الإسلام والإيمان.

２. توضيح صورة الإسلام الحنيف، وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك.

３. بيان موقف الإسلام من أبرز القضايا الفكرية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية تحصين العقول من الفكر المتطرف ومن الشائعات.

４. زيارة ميدانية لمعلم من المعالم السياحية الدينية.

مدة التدريب: 20 ساعة، بواقع أربعة أيام في الأسبوع (يخصص اليوم الأخير لجلسة تقويم والزيارة الميدانية).

الفئة العمرية المستهدفة: من ١٢ إلى ١٨ عامًا من العمر. (يُفضل أن يكون المشارك من سكان القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة – القليوبية).

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مقر التدريب: مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في مشيخة الأزهر بالدراسة.

الشهادة: يُمنح المشارك شهادة معتمدة من المرصد بحضور التدريب.

لغة التدريب: يقدم التدريب باللغة العربية، مع إمكانية تقديم المحتوى بعدد من اللغات الأجنبية (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية) حسب رغبة المتقدم.

علمًا بأن فترة التقديم تمتد من 19 يونيو إلى 5 يوليو 2023،للتقديم ومعرفة الشروط والتفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي اضغط هنا

 

الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اعرف أكثر معنى الإسلام أركان الإسلام والإيمان

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