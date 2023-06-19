عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تحبط 9 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقف 178 شخصا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أحبطت وحدات الحرس البحري التونسي خلال ليلتي الجمعة -السبت، والسبت- الأحد تسع محاولات للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، وأوقفت فيها 178 مهاجرا من عدة جنسيات.
 

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) العميد حسام الدين الجبابلي، في بيان نشره اليوم (الاثنين) على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)) إن وحدات الحرس الوطني بنابل والمنستير تمكنت ليلة السبت-الأحد من إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية تم خلالها ضبط 139 مهاجرا غير شرعي، بينهم أجانب, وذلك بحسب ما نشرته وكالة شينخوا الصينية.
 

وأوضح أن الوحدات البحرية بنابل أحبطت أربع محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وأوقفت 75 مهاجرا جميعهم تونسيون، وبينهم ثلاثة أطفال.


وتابع أن الوحدات البحرية بالمنستير أحبطت بدورها 4 محاولات للهجرة غير الشرعية وأوقفت 64 مهاجرا، بينهم 26 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وشخص واحد يحمل جنسية بلد عربي.


   وكان الجبابلي قد أعلن في بيان نشره مساء أمس (الأحد) على صفحته في ((فيسبوك)) إن الوحدات البحرية بمحافظة صفاقس تمكنت ليلة السبت-الأحد من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية تم خلالها نجدة وإنقاذ 39 مهاجرا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

دخل القبر وشغل أغاني وقعد يرقص.. تحد لـ"يوتيوبر هندي" انتهى بكارثة| شاهد

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

ضمن جولة بأمريكا اللاتينية والكاريبي.. مباحثات إماراتية فنزويلية لتطوير العلاقات بين البلدين

رفع المبادلات التجارية بين تركيا والجزائر إلى 10 مليارات دولار قريبًا

كنيسل: الاتحاد الأوروبي قادر على فرض عقوبات ضد روسيا دون مطالبة أمريكية

بلينكين يناقش القضايا الإقليمية مع نظيره الكوري الجنوبي قبل الذهاب إلى الصين

بعد إنفاق 300 مليار دولار بـ كأس العالم .. مخططات جهاز قطر السيادي للاستثمارات الدولية

أول استجابة دولية.. الإمارات ترسل إغاثات عاجلة للمتضررين من بركان مايون بالفلبين

بالبنية التحتية.. قطر تقدم 15 مليون دولار لدعم 13 مشروعا في اليمن

في رسالة للرئيس بوتين.. ملك المغرب يشيد بالتعاون بين بلاده وروسيا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصين بشأن زلزال سوريا المدمر

جرده من ملابسه.. إجراء صادم لـ بوتين يدفع زيلينسكي للهروب خارج أوكرانيا

قرار عاجل من جنايات أمن الدولة بشأن معتز مطر وعبدالله الشريف

محمد رمضان نمبر 4.. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

نهائي مصري خالص في سلاح الشيش سيدات ببطولة إفريقيا

بسبب بايدن وترامب.. انقسام غير مسبوق في أمريكا |ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لفستان بوسي.. ووفاة شيف لبناني شهير بأزمة قلبية.. وروشتة للالتهابات

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ