تونس تحبط 9 محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقف 178 شخصا

أحبطت وحدات الحرس البحري التونسي خلال ليلتي الجمعة -السبت، والسبت- الأحد تسع محاولات للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا، وأوقفت فيها 178 مهاجرا من عدة جنسيات.



وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) العميد حسام الدين الجبابلي، في بيان نشره اليوم (الاثنين) على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)) إن وحدات الحرس الوطني بنابل والمنستير تمكنت ليلة السبت-الأحد من إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية تم خلالها ضبط 139 مهاجرا غير شرعي، بينهم أجانب, وذلك بحسب ما نشرته وكالة شينخوا الصينية.



وأوضح أن الوحدات البحرية بنابل أحبطت أربع محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وأوقفت 75 مهاجرا جميعهم تونسيون، وبينهم ثلاثة أطفال.



وتابع أن الوحدات البحرية بالمنستير أحبطت بدورها 4 محاولات للهجرة غير الشرعية وأوقفت 64 مهاجرا، بينهم 26 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وشخص واحد يحمل جنسية بلد عربي.



وكان الجبابلي قد أعلن في بيان نشره مساء أمس (الأحد) على صفحته في ((فيسبوك)) إن الوحدات البحرية بمحافظة صفاقس تمكنت ليلة السبت-الأحد من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية تم خلالها نجدة وإنقاذ 39 مهاجرا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء.