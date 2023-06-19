الكلية الفنية العسكرية تتلقى المقترحات الخاصة بالحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء تلقى المقترحات البحثية والمشروعات الخاصة بالأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وتكنولوجيا الكراسي المتحركة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التصنيعية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في دورتها الأولى بالكلية الفنية العسكرية من خلال البريد الإلكتروني [email protected] في موعد غايته شهر.

الكلية الفنية العسكرية

وسيتم دراسة المقترحات البحثية المقدمة وإختيار الواعد منها لرعايته وتمويله تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد وبحد أقصى ثلاث سنوات.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لهم.

كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية لذوى القدرات الخاصة.

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