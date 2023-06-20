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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: تحذير من هذا الأمر

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ومن سمات مواليد الثور القوة، عاطفي، عملي، دقيق، فني، عطوف.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: استقرار عاطفي ومادي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

قم بحل كل مشكلة في علاقة الحب اليوم وتأكد من استمرار قوة الترابط بينكما، لا ينبغي اتخاذ قرارات مالية كبيرة اليوم في حين أن الصحة ستكون طبيعية.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب حل بعض المشكلات البسيطة في الحياة العاطفية اليوم قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة، ابعد الغرور عن العلاقة وأخذ زمام المبادرة لحل الأمور، هذا يضمن لك حياة حب رائعة.

توقعات برج الثور صحيا

قد تكون حالتك الطبية طبيعية ولكن قد يصاب بعض مواليد برج الثور بأمراض القلب أو الكلى في النصف الثاني من الأسبوع، احذر حتى من الحساسية التي قد تسبب مشاكل للأطفال، أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يكونوا حذرين للغاية..

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

اغتنم كل فرصة في المكتب لتنمو، ستفوز قدرتك على التعامل مع المهام الحاسمة بالتقدير، سيتم تقييم أفكارك في الاجتماعات وستساعد القدرة على أخذ الفريق جنبًا إلى جنب في مشاريع الفريق.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

تجنب المعاملات المالية الكبرى اليوم، التزم بالميزانية وضع حدًا أقصى للنفقات، وفقًا لتوقعات برج المال ، لا يجب عليك شراء الأسهم أو الأسهم اليوم، تجنب حتى إقراض مبلغ ضخم لقريب أو شقيق لأن فرصة استعادته في الوقت المحدد محدودة. 

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