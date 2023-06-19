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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"ليها حق تكرهني".. سمية درويش تكشف سبب خلافها مع شيرين عبد الوهاب

المطربة سمية درويش
المطربة سمية درويش

كشفت المطربة سمية درويش، عن سبب الخلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة: إن أول أغنية قدمتها للجمهور "قلب وراح"، وحينما طُرحت في الأسواق تم طرحها باسم شيرين عبد الوهاب، رغم أن الأغنية كانت بصوتها، وهو ما أدى لمشاكل كبيرة بينها وبين شيرين عبد الوهاب، خاصة أن البعض كان يرى أن صوتها شبه شيرين عبد الوهاب.

وأضافت "درويش"، خلال لقاء خاص مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنها تحب أن تمثل نفسها فقط، ولا تحب أن تقلد أحد أخر.

ولفتت إلى أن المخرج كان حابب فكرة تشبيهها بشيرين عبد الوهاب، "أنا كنت طول الوقت مش بحاول أحط نفسي في مكان أني بقلد شيرين عبد الوهاب، أنا من جمهور شيرين عبد الوهاب وبحبها جدا".

وتابعت سمية درويش: "شيرين عبد الوهاب في أحد الحفلات شافت صورتي جنبها قالت لهم شيلوا صورتها من جنبي، خصوصا أن أغنية قلب وراح هي اللي خلت شيرين عبد الوهاب تكرهني، وليها حق تكرهني في ظل اللي الصحافة كتبته عني وقتها".

 

 الفنانة التي هزت عرش شيرين

وواصلت أن ما كُتب في الصحافة عنها وعن شيرين عبد الوهاب، كان طبيعيا ويجعل شيرين تأخذ موقف منها، "الصحافة كانت بتكتب الفنانة التي هزت عرش شيرين وكلام من هذا القبيل". 

 

سمية درويش شيرين عبد الوهاب نشوى مصطفى أغنية قلب وراح الصحافة

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