كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن طرد أسرة الشاب محمد عادل والمعروف إعلاميا بقاتل الفتاة "نيرة أشرف" ضحية حادث جامعة المنصورة، من مقابر الصدقة ومن أمام مقبرته، بسبب تعليق أسرته لافتة رخام مدون عليها عبارة "ادعوا للشهيد عروس الجنة محمد عادل".

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نشبت سلسلة من المشادات الكلامية والتشابك بين أسرة الشاب "محمد عادل" والمعروف إعلاميا بقاتل الفتاة "نيرة أشرف" ضحية حادث المنصورة من جهه والدفانين المسئولين عن دفن ابنهم بمقابر الصدقة الجارية عقب تعليق أسرة الشاب لافتة رخام مدون عليها عبارة "ادعوا للشهيد عروس الجنة محمد عادل" الأمر الذي علي أثرها دفع مشرف مقابر سيدي خلف علي منعهم ودفعهم للخروج من حوش مقابر الصدقه كونه غير مملوك لهم ومنسوب فضل الدفن في عيون مقابر إلي المتبرع بالصدقة من أسرة الشيشيني من أكبر عائلات مدينة المحلة.

كما حرصت الشقيقة الصغري للشاب المتهم عقب دفنه بالمقابر علي وضع رخامة مساحتها نحو 40*70 سم2 سعيا في تخليد وفاته أعلي موقع دفنه بحوش المقابر كما اقبلت علي تصويرها فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.