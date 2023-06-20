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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يكشف تفاصيل اجتماع ممثلي الأندية الجماهيرية غدًا.. فيديو

صدى البلد

 

تحدث النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، عن تفاصيل الاجتماع المرتقب غدًا، والذي سيجمع لجنة الشباب برؤساء وممثلي الأندية الجماهيرية.

وأوضح حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، أن اجتماع الغد ليس بناءً على طلب من الأندية الجماهيرية، مضيفًا أن الاجتماع لا يقتصر عن مناقشة كرة القدم تحديدًا ولكن كمناقشة أوضاع الأندية الشعبية ككل من الناحية الرياضية.

وأردف قائلًا: "نلاحظ شكوى هذه الأندية المتكرر من الدعم المالي وسنناقش غدًا كيفية دعم الأندية".

وتابع: "هناك 130 رئيس نادٍ من الأندية الجماهيرية من مختلف محافظات مصر ستحضر بممثل في اجتماع الغد"، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك مدعوان لاجتماع الغد في مجلس النواب الخاص بالأندية الجماهيرية.

وحول الخطوات التي تنوي الدولة المصرية اتخاذها عن طريق مجلس النواب من أجل دعم الأندية الجماهيرية، قال حسين: "يهمنا كدولة مصرية أن الأندية الجماهيرية تبقى وتستمر، ولكن الدولة لا تستطيع أن تستمر في دعم هذه الأندية على المدى البعيد ونريد تسهيل أن تنشئ الأندية الجماهيرية شركات".

وأضاف: ناقشنا تجربة ناديي الأهلي وغزل المحلة في إنشاء شركات تدير الشأن الداخلي بشكل استثماري".

 

محمود حسين مجلس النواب الأهلى الزمالك

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