فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن موقف الأهلي من رحيل الشناوي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عرض مغري من أحد الاندية السعودية لمحمد الشناوي و موقف إدارة الاهلي منة .

و كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: محمد الشناوي تلقي عرض مغري جدا من احد الاندية السعودية ، والاهلي يتباطأ في الرد لعدم وجود بديل للشناوي الذي اختير احسن لاعب كرة في افريقيا في الموسم الماضي.

يذكر ان أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عرض رسمي للرحيل للدوري السعودي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حتى الآن لا يوجد أي عرض، ولكن في حال وجود عرض قوي من الناحية المادية، سوف يتم مناقشته حال رغبة اللاعب في الرحيل".

وأضاف أمير هشام: "محمد عبدالمنعم مدافع الفريق أيضًا لم يحصل على أي عروض ولا يوجد أي عرض رسمي لأي لاعب حتى الآن باستثناء حمدي فتحي فقط".