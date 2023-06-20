عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن موقف الأهلي من رحيل الشناوي

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عرض مغري من  أحد الاندية السعودية لمحمد الشناوي و موقف إدارة الاهلي منة .

و كتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: محمد الشناوي تلقي عرض مغري جدا من  احد الاندية السعودية ، والاهلي يتباطأ في الرد لعدم وجود بديل للشناوي الذي اختير احسن لاعب كرة في افريقيا في الموسم الماضي.

يذكر ان أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عرض رسمي للرحيل للدوري السعودي.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حتى الآن لا يوجد أي عرض، ولكن في حال وجود عرض قوي من الناحية المادية، سوف يتم مناقشته حال رغبة اللاعب في الرحيل".

 

وأضاف أمير هشام: "محمد عبدالمنعم مدافع الفريق أيضًا لم يحصل على أي عروض ولا يوجد أي عرض رسمي لأي لاعب حتى الآن باستثناء حمدي فتحي فقط".

 

- الأهلي الشناوي تصريحات فرج عامر رحيل الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

حقيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني عرفيا.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة

تحمل 5 أشخاص.. محاولات مكثفة للعثور على الغواصة المفقودة بمحيط حطام تيتانيك

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

بسمة وهبة: ابني عامل مداخلة وأنا رفضتها لأني عارفة هيقولي إيه.. فيديو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. توجيهات رئاسية عاجلة لجميع الفئات

واعظات الأزهر تواصلن توعية الحجاج بالمناسك داخل المطار| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ