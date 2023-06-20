استجابة لصدى البلد.. القابضة للمياه ترد على شكوى أهالي قرية بنايوس بالشرقية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " أهالى قرية بنايوس في الشرقية يستغيثون بالمسئولين لاستكمال مشروع الصرف الصحي".

وكشفت المركز أنه تم تنفيذ شبكه الانحدار بمشروع الصرف الصحي بقرية بنايوس _مركز الزقازيق _ محافظة الشرقية، بنسبه ٥٠ ٪، وجاري أعمال التصميمات لبعض الشوارع والمناطق التي لم يتم خدمتها بالصرف الصحي وسوف يتم تنفذها فور الإنتهاء من أعمال التصميمات.

جاء ذلك بعدما سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية ، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل والشوارع لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات وذلك لعدم اكتمال شبكة الصرف الصحى بالقرية.

يقول محمود عبد العال فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد : حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار الفيروسات، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحي ".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



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