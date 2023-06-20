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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة عيد الأضحى.. إليسا وراغب علامة يحييان حفلا في لبنان

صدى البلد

يستعد النجم راغب علامة والنجمة إليسا، لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم الجمعة 30 يونيو، بمناسبة عيد الأضحى، حيث من المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وانتهى النجم راغب علامة من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغاني جديدة، بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.


أحدث أغاني إليسا

طرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

أحدث أغاني إليسا راغب علامة

فيما طرحت شركة "مزيكا" للنجم اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "في كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدي مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب في اليونان، ودارت فكرتها في إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة، وهى إنتاج مشترك بين شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر و"back stage production" .

‏وقد عبر الفنان راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة "مزيكا"، وأكد بقوله: "الأستاذ محسن جابر الأخ والمنتج الكبير والصديق، أنا بعمري أنا وهو ما وقفناش التعامل سويا، جلساتنا الفنية فضلت مستمرة وتعاون على صعيد الألبومات الرقمية الي هو طورها بشكل محترف، واحنا سعدنا بالتعامل مع نجله محمد جابر اللي يطوّر الشركة، وإن كان على صعيد أغاني واستشارات ولقاءات نحن وهو دائما مع بعض، وشفنا نجاحات مع بعضينا أبدا أبدا ما أنساها، وأنا وهو  قررنا إنتاج عمل  أغنية "في كتير حلوين".

إليسا راغب علامة

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