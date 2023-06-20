إصابة شخص سقط من الطابق الثالث بالشرقية

أصيب خص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بانحاء الجسد إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل بالحي 15 بمدينة العاشر من رمضان بجوار شركة الكهرباء.

وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر من رمضان الجامعي بإستقبال "شريف م ش" 45 سنة مقيم ديرب نجم مصابا بإشتباة نزيف بالبطن وتم وضعه تحت الملاحظة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل بالحي 15 بمدينة العاشر من رمضان بجوار شركة الكهرباء.

وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة العاشر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب وتحرير محضر بالواقعة.