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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقوال قاتلة ابنها.. القصة الكاملة لجريمة هزت الرأى العام بالشرقية

محاكمة قاتله ابنها
محاكمة قاتله ابنها بالشرقية

 تجردت من مشاعر الامومة والحب والرحمة والانسانية وسيطر عليها فكرة أعمال السحر والشعوذة ،فلم يكن منها الا انها تصرفت بوحشية وهمجية وقامت بقتل طفلها الصغير بابشع الصور ومثلت بجثته في ابشع صور القتل والوحشية..

اختتمت اليوم ثانى جلسات محاكمة  الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع اجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها، وقررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري تأجيل الجلسة الى غدا الثلاثاء لاستكمال سماع اقوال الشهود.

احداث المأساة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام ام بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهو بعض منها وتناولها .

 

وأمر النائبُ العامُّ بإحالةِ المتهمةِ قاتلةِ ولدِها بفاقوسَ إلى محكمةِ الجناياتِ، بعدَ ثُبوتِ خُلّوِها من أيِّ اضطرابٍ نفسيٍّ أو عقليٍّ، واجتماعِ الأدلةِ على ارتكابِها الواقعةَ.

 

 واكد بيان  في بيان النائب العام انه قُدِّمَتِ المتهمةُ هناء محمد حسن إلى الجناياتِ لمعاقبتِهَا عمَّا أُسندَ إليها من ارتكابِها جنايةَ قتْلِ ولدِها الطفلَ البالغَ مِن العُمر خمسَ سنواتٍ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، بعدَ أنِ انتهتِ التحقيقاتُ إلى عزمِها على قتلِهِ خوفًا مِن أنْ يُبعدَهُ عنها مطلِّقُها، مدفوعةً برغبتِها الدائمةِ في الِاستئثارِ به.

 

واستمعت هيئة المحكمة الى "زينب م" شاهدة الاثبات واحدي جارات الام المتهمه ووجهت النيابة سؤال للشاهدة وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمه بعرضها علي احد الأطباء النفسيين لمعرفه حالتها النفسية الحالية وخاصة انها تنفي اصابتها بأي مرض نفسي .

 

 بينما قالت المتهمة عن سبب ارتكابها الواقعة :" انها لم تشعر بما فعلت وانها معمول لها عمل وهو ما جعلها تترتكب فعلتها وانها نادمة ندم شديد ستظل طول عمرها تشعر به.

القصة الكاملة جريمة الشرقية الام قاتلة ابنها الأجهزة الأمنية بالشرقية الشرقية

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