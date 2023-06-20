فى عيد ميلادها| قرار صادم من سحر رامى.. وتروي اللحظات الأخيرة لوفاة زوجها

تحتفل اليوم الفنانة سحر رامى بعيد ميلادها حيث تعد من النجمات اللاتى قدمن عديد من الأعمال التي تركت علامة في وجدان المشاهد المصرى.

جمعت بين سحر رامى وزوجها الراحل حسين الإمام قصة حب شديدة والتى انتهت برحيل وكان بمثابة صدمة لها وهو ما كشفت عنه فى بعض تصريحاتها التلفزيونية.

وقالت سحر رامى عن اللحظات الأخيرة فى حياة حسين الإمام أنه كان لديه تصوير في لبنان ولكنه عاد لمصر للاحتفال معها بعيد ميلادها كي يعود مرة أخرى لاستكمال التصوير.

وأضافت سحر رامى : أن حسين الإمام جاء لمصر من لبنان يوم الجمعة ليلا، ومن ثم قاما بالذهاب إلي بيتهما علي الطريق الصحراوي ليحتفلا بعيد ميلادها صباح السبت.

وتابعت سحر رامي، أنه دار حديث بينها وبين زوجها في الطريق من أجل أبنائهما وأنه يريد أن يجعل أحد أبنائه يستكمل دراسته بالخارج في بلجيكيا وعرض عليها ذلك الأمر ووافقت عليه، ومن ثم بعدما انتهي الحفل توفي زوجها في السادسة والنصف مساءً.

سحر رامى وعيد ميلادها

وقالت الفنانة سحر رامي إنها دائما تقوم بالاحتفال بعيد ميلادها بالنهار وربما تكون جميع الاحتفالات التي تقوم بها تكون نهارا، مشيرة إلى أنها لا تحب السهر.

وأضافت سحر رامى أن زوجها حسين الإمام احتفل بآخر عيد ميلاد لها قبل وفاته وجاء من لبنان مخصوصا حتى يشاركها هذه المناسبة الهامة لها.

وتابعت سحر رامي أنها من بعد وفاة زوجها لم تحتفل بعيد ميلادها مرة أخرى، قائلة: "أنا لغيت الاحتفال بعيد ميلادي خالص .. كإني متولدتش ومجتش".