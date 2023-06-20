التعليم العالي تعلن عن 700 منحة في الجامعات السعودية.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه أفادت سفارة المملكة العربية السعودية " الملحقية الثقافية بالقاهرة " برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية وفقا لما يلى :ـ
وأوضح أن المراحل الدراسية : دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه .
وأضافت أن شروط القبول : ـ
- أن لايقل سن الطالب عن 17 سنة وأن لايزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس
- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.
- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .
وأشار إلى أن موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية "خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن لة جهة عمل بمصـر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهرة بالموافقة على الترشيح".
- أن لايكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية
- أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.
- أن لايكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة
- أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات