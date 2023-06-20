التعليم العالي تعلن عن 700 منحة في الجامعات السعودية.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه أفادت سفارة المملكة العربية السعودية " الملحقية الثقافية بالقاهرة " برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية وفقا لما يلى :ـ

وأوضح أن المراحل الدراسية : دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه .

وأضافت أن شروط القبول : ـ

أن لايقل سن الطالب عن 17 سنة وأن لايزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس

لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.

لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .

وأشار إلى أن موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية "خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن لة جهة عمل بمصـر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهرة بالموافقة على الترشيح".