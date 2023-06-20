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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن عن 700 منحة في الجامعات السعودية.. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه أفادت سفارة المملكة العربية السعودية " الملحقية الثقافية بالقاهرة " برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية وفقا لما يلى :ـ

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وأوضح أن المراحل الدراسية : دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه .

 

وأضافت أن شروط القبول : ـ

 

  • أن لايقل سن الطالب عن 17 سنة وأن لايزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس
  • لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.
  • لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .

 

وأشار إلى أن موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية "خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن لة جهة عمل بمصـر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهرة بالموافقة على الترشيح".

 

  • أن لايكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية
  • أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.
  • أن لايكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة
  • أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات
إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات السعودية المملكة العربية السعودية الملحقيه الثقافيه بالقاهره

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