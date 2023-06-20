فرحة بين طلاب الثانوية العامة في المنوفية لسهولة امتحان اللغة الفرنسية

سادت حالة من الفرحة بين طلاب الصف الثالث الثانوي في محافظة المنوفية عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وذلك بسبب سهولة الامتحان.

وقالت الطالبة ايات خالد، من طلاب مدرسة الثانوية بنات، إن امتحان اللغة الفرنسية في مستوي الطالب المتوسط وكانت جميع الأسئلة مباشرة .

وأضافت يمني محمود ، أن الوقت كان كافيا للإجابة عن كافة الأسئلة بعكس امتحان مادة اللغة العربية الذي لم يكفي الوقت للإجابة علي كافة الأسئلة.

وأعربت الطالبات وأولياء أمورهم عن أملهم أن تمر كافة الامتحانات بسهولة ويسر علي الطلاب، حيث تسود حالة من القلق والترقب أمام لجان الامتحانات في محافظة المنوفية.

واعلنت محافظة المنوفية حالة الطوارئ لاستقبال امتحانات الثانوية العامة في كافة مراكز المحافظة وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة المديريات بالمحافظة.