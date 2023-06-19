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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح توسعات مستشفى علاج الأورام وقسم الطوارئ التابعة لجامعة المنوفية

محافظ المنوفية مع
محافظ المنوفية مع رئيس الجامعة

التقى  اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ،  الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بمقر الجامعة.

تأتى تلك الزيارة فى إطار إفتتاح أعمال توسعات مشروع مستشفى علاج الأورام ، وقسم الطوارىء بالمستشفيات الجامعية تزامنا مع احتفالات المنوفية بعيدها القومى الـ117 ، للإرتقاء والنهوض بالقطاع الصحى وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كون القطاع الصحى أحد أهم محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تنفيذاً لتوجيهات لقيادة السياسية .


جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لمحافظ المنوفية بمناسبة العيد القومى للمحافظة ، مثمنا دوره الرائد فى تعظيم موارد المحافظة و تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والاستثمارية الملموسة على أرض الواقع  بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، متمنيا المزيد من التقدم والرقي في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعربا عن عن امتنانه بحرص ومشاركة محافظ المنوفية على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير المستشفيات الجامعية فى إطار  تحقيق إستراتيجية الدولة 2030 وتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.

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وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم التنمية الشاملة بشتى القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام .


من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية الدور الرائد والمميز للجامعة كونها صرح كبير من صروح التعليم بأرض الدلتا وشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة لتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات ، مشيراً إلى أن مستشفيات جامعة المنوفية إحدى الركائز الأساسية والمتميزة فى تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وإضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية  تهدف فى المقام الأولى إلى التيسير على المرضى وتخفيف ألآمهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم من أجل توفير حياة كريمة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التنمية المستدامة الدكتور أحمد فرج القاصد العيد القومي للمحافظة جامعة المنوفية محافظ المنوفية

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