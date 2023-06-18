خلال لقائه بالمواطنين.. محافظ المنوفية يوجه الكهرباء بحل شكوى أهالى كفر عشما

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإعداد خطاب لشركة كهرباء المنوفية بشأن زراعة أعمدة كهرباء لتوصيل خدمة التيار الكهربائي لعدد من المنازل بقرية كفر عشما بمركز الشهداء وذلك استجابة لمطلب الأهالى.

جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من ابناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم في ضوء اللوائح والقوانين.

وخلال اللقاء، أجرى المحافظ اتصالا تليفونيا برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لاتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية كفر الطرانية مركز اشمون يلتمس توصيل خدمة الصرف الصحى لمنزله القائم داخل الحيز العمرانى، والعرض عليه.

كما وجه الإدارة العامة لأملاك الدولة بدراسة طلب مواطن بناحية محلة سبك مركز اشمون يمتلك منزل مقام على قطعة أرض أملاك دولة ، والعرض عليه.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.