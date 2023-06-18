محافظ المنوفية يلتقي الموهبة الغنائية ملك.. ويوجه الثقافة بتبنى موهبتها

في لفتة طيبة، استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بالديوان العام الموهبة الغنائية ملك عارف محمد، صاحبة الصوت العذب والطالبة بمدرسة الشهيد محمود صلاح فارس الابتدائية بدمليج مركز منوف، وذلك بحضور نائبه محمد موسى، وأحمد فوزى، مدير عام ثقافة المنوفية.

واستمع المحافظ إلى فقرة غنائية بصوت الطالبة لأغنية "يا صباح الخير ياللي معانا"، وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بهذه الموهبة الغنائية وصوتها الفريد، مؤكدا تبنيه ودعمه الكامل لها لممارسة هويتها وتشجيعها على الإبداع.



ووجه المحافظ، مدير عام ثقافة المنوفية بتبنى تلك الموهبة الغنائية الفريدة وتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لها لصقل مهاراتها الفنية.

من جانبه، أكد مدير عام ثقافة المنوفية انضمام الطفلة إلى كورال أطفال قصر ثقافة شبين الكوم، بالإضافة إلى التدريب مع الفريق الأول للموسيقي العربية للمنوفية، وتوفير جميع أوجه الدعم اللازم للوصول إلى الاحترافية.



وأهدى محافظ المنوفية الطالبة شهادة تقدير وميدالية المحافظة كهدية تذكارية تقديرا لموهبتها الفنية الفريدة وأدائها المتميز، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية رائدة دائما بالموهوبين والمبدعين فى شتى المجالات.

كان محافظ المنوفية استمع إلى الموهبة الغنائية "ملك" أثناء استعراضها لفقرة غنائية فى افتتاح مدرسة كمشوش الرسمية للغات بمنوف باستثمارات تجاوزت 11 مليون جنيه ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ117.