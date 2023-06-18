السهل الممتنع.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة العربية في المنوفية

تباينت اراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الصف الثالث الثانوي في ثالث ايام الامتحانات في محافظة المنوفية.

وأمام مدرسة الثانوية بنات بمدينة شبين الكوم تباينت اراء الطالبات حول صعوبة امتحان مادة اللغة العربية، واكدت عدد من الطالبات أن الامتحان كان يحتاج الي وقت أطول في الإجابة عن كافة الأسئلة.

وقالت الطالبة هدي عادل، أن الامتحان كان يحتاج أكثر من ٣ ساعات للإجابة عن كافة الأسئلة، وان الأسئلة بها عدد من الجزيئات الغامضة وخاصة النحو.

واضافت اسماء محمد، أن امتحان اللغة العربية واضح ولكنه كان يحتاج الي وقت أطول للإجابة عليه ، ولكن الأسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط.

وادي طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان مادة اللغة العربية في لجان محافظة المنوفية في ثالث ايام مارثون الثانوية العامة.