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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

233 درجة القبول بالثانوي العام في المنوفية و 210 للصناعي و 158 للتجاري

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، تنسيق القبول بمرحلتي الثانوي العام والثانوي الفني وخدمات للعام الدراسي 2023 /2024  ، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، حيث بلغت درجات القبول بالثانوي العام والرياضي (233) درجة والثانوي العام الخاص (208) درجات والثانوي العام خدمات بمصروفات  (205) درجات .

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن التنسيق شمل المدارس الصناعية نظام ثلاث سنوات بمجموع (210) درجات ، و (194) درجة لمدارس السادات الصناعية المشتركة ، وعبد المحسن هلال الصناعية بنين بكفر هلال ببركة السبع ، الشهيد عبد الله عبد المولى الصناعية الزخرفية بنين بميت خلف بشبين الكوم ، وكذا المدارس الصناعية العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات ، وتضمن التنسيق (202) درجة للمدارس الزراعية نظام ثلاث سنوات ، و(182) درجة لمدارس الزراعي العام نظام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات ، و ( 205) درجات للمدارس الزراعية ثلاث سنوات ( السادات ، بركة السبع ) ، و(192) درجة لمدرسة قويسنا الزراعية .

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كما شمل التنسيق (158) درجة للمدارس التجارية ثلاث سنوات ، و (140) درجة للمدارس التجارية الخاصة ثلاث سنوات ( الخطاطبة ، السادات ) ، وكذا مدارس التجاري العام ثلاث سنوات خدمات بمصروفات ، و (215) درجة للمدارس الفندقية بشبين الكوم وقويسنا ، و (200) درجة لمدارس التعليم التجاري الفندقي العام خدمات بمصروفات ، و (208) درجات للتعليم الصناعي والتجاري المزدوج ، و (199) درجة للتعليم الزراعي المزدوج ، فيما أوضح " الفولي " أن تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية والمدارس ذات الطبيعة الخاصة سيتم الإعلان عن التنسيق وشروط التقدم لها .


جدير بالذكر، أنه سبق واعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور مايو 2023 بنسبة نجاح   77،23% ، وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين 81 ألفا و 929  طالبا وبلغ عدد الناجحين  63 ألفا و 278 طالبا ..
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم ، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ، ومتمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

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