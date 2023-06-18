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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى الطالبة حنين ويؤكد تقديم الدعم والرعاية الشاملة لها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه، الطالبة حنين، والتى تعانى من مرض في العمود الفقري من كفر شبرا زنجى، إحدى قرى مركز الباجور، والحاصلة على مجموع 278 درجة فى الشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة لهذا العام. 

يأتى هذا فى إطار بحث تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لها، والوقوف بجانبها لتماثلها للشفاء والمساهمة فى تحقيق أحلامها.

وأهدى محافظ المنوفية الطالبة حنين مكافأة مالية وميدالية المحافظة تقديراً لتفوقها وتميزها رغم ظروفها الصحية الصعبة التى مرت بها.

ووجه على الفور بتوفير سيارة لاصطحابها إلى مديرية الشئون الصحية لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة مراعاة لظروفها الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

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وأجرى المحافظ حواراً مع الطالبة عن أمنياتها وطموحاتها المستقبلية، وقد أعربت عن رغبتها في الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجياSTEM  بسرس الليان.

وأكد المحافظ للطالبة دعمه الكامل لها والتواصل الدائم معها لتلبية جميع مطالبها واحتياجاتها لتحقيق مسيرتها العلمية والحفاظ على التفوق.

وخلال اللقاء، استمع محافظ المنوفية لوالد الطالبة عن ظروفها الصحية، حيث ولدت بمرض بالعمود الفقري عبارة عن نقص فقرات ألزمها البقاء بالفراش لفترة طويلة ومنعها من الحركة، وقامت بإجراء 13 عملية جراحية منذ ولادتها. 

ورغم ظروفها الصعبة لم تيأس حنين ولم تستسلم وحرصت على المذاكرة داخل العناية المركزة وقررت التفوق لتحقيق أحلامها وحصلت على الدرجات النهائية فى امتحانات دور يناير.

وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل مع جموع أبناء وأهالي شعب المحافظة، خاصة الحالات المرضية والإنسانية من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.

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