ضبط 8 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – الزرقا كفر البطيخ) ، وأقسام شرطة (أول وثان دمياط - دمياط الجديدة- السرو) .

أسفرت جهودها عن ضبط (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدرى الهيروين والشابو – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (8 متهمين " لعدد 6منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .