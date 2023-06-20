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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توتنهام يرفض رحيل سون لاتحاد جدة

سون هيونج مين
سون هيونج مين

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، رفض نادي توتنهام الإنجليزي رحيل نجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:"  توتنهام ليس لديه أي نية على الإطلاق لبيع سون على الرغم من الشائعات مع الأندية السعودية".

وأضاف:" توتنهام لم يتلق أي عرضا ملموسا في هذه المرحلة، ويبدو أن سون مصمم أيضًا على الاستمرار في توتنهام".

وكانت شبكة " "ESPN" العالمية، ذكرت خلال الساعات الماضية أن نادي اتحاد جدة يستعد لتقديم عرضا لنادي توتنهام الإنجليزي بقيمة 60 مليون يورو، لضم  لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اتحاد جدة يضم بنزيما وكانتي

يذكر أن نادي اتحاد جدة تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال الصيف الحالي، كما حصل على توقيع نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي في صفقة انتقال حر، وفقا لتقارير صحفية.

توتنهام سون اتحاد جدة فابريزو رومانو بنزيما كانتي

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