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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع أربعيني مجهول الهوية أسفل عجلات القطار في المنوفية

مصرع مواطن أسفل عجلات
مصرع مواطن أسفل عجلات القطار في المنوفية

لقى مواطن مجهول الهوية مصرعه أسفل عجلات القطار على خط القاهرة الإسكندرية بعد مزلقان قرية الروضة بمدينة بركة السبع.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع مواطن مجهول الهوية فى الاربعينيات أسفل عجلات القطار الساعة التاسعة والنصف  على الخط الطوالى القاهرة الاسكندرية المتجه إلى القاهرة بعد مزلقان الروضة.

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حيث تبين أنه أثناء عبوره الطريق من مكان غير مخصص للعبور صدمه القطار وتوفى فى الحال وتم نقل الجثمان إلي مستشفي بركة السبع وتم إيداعها بمشرحة مستشفى بركة السبع المركزى لحين التعرف على هويته.
 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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