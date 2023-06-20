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رئيس التحرير
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اقتصاد

المعهد القومي للحوكمة وجامعة بدر يوقعان بروتوكول تعاون لدعم وتطوير القدرات البشرية

صدى البلد

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بروتوكول تعاون مع جامعة بدر في القاهرة BUC.

ويهدف البروتوكول للتعاون في مجالات دعم بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المستدامة والدراسات البحثية والفاعليات العلمية، وإنشاء البرامج المشتركة بين الجانبين أو إتاحة مشاركة الطلاب أو العاملين في الجامعة بالبرامج التدريبية التي ينفذها المعهد؛ لتحقيق التميز المحلى والإقليمي الذي يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.

وقع البروتوكول عن المعهد الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعن الجامعة الدكتور عمرو الإتربي، نائب رئيس جامعة بدر في القاهرة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع "BUC"، بحضور نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد، والدكتورة وفاء الشربيني، وكيل كلية العلوم السياسية ومديرة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف إن التوقيع يأتي في إطار حرص المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على دعم التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية الفاعلة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وأشارت إلى أن المعهد يعد مركز تميز محلي وإقليمي يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة. 

وأكدت شريف أهمية دور المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على حد سواء في كافة المجالات بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة وتمكين العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

من جانبه قال الدكتور عمرو الإتربي إن الغرض من توقيع البروتوكول مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تأسيس شراكة متميزة في مجالات النظم الإدارية والتنمية المستدامة، وتمهيداً لإنشاء برامج دراسية مشتركة في تخصصات العلوم الإدارية والحوكمة والتنمية المستدامة وتطويرها بشكل مستمر لطلاب والمهنيين والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف المجالات.

وأشار نائب رئيس جامعة بدر في القاهرة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع "BUC"، إلى أن من ضمن أهداف البروتوكول إعداد الكوادر الأكاديمية والمهنية؛ لسوق العمل سواء في الجهاز الإداري للدولة أو في الشركات الخاصة على المستوى المحلى أو الدولي، وفتح مجال بحثي وآفاق جديدة للتطوير والإسهام في خطة الدولة للتنمية الإدارية والتخطيط الحديث، ومتابعة كل ما هو جديد ومتطور بأيدي وعقول مصرية؛ لتواكب برامج وسياسة الدول المتقدمة في هذا المجال.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الشربيني، أن الهدف من توقيع البروتوكول مع المعهد؛ المساهمة في تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، إلى جانب رصد ومتابعة وضع "مصر" في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، وتنفيذ الأنشطة: "البحثية، الإحصائيات، استطلاعات الرأي، والمسوح لتعزيز المعارف".

الاقتصاد التخطيط البروتوكول البرامج التدريبية التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الحوكمة الرشيدة الحوكمة

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