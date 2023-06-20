مقرر المحور الاقتصادي: التصدير الحل الأمثل لتشجيع الصناعة والاستثمار فى مصر

قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه اذا كان الغرض من التوجه لتشجيع الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي هو الانفتاح على العالم أو زيادة للانتاج، أو توفير عملة اجنبية أو جذب استثمارات او تجويد الصناعات الموجودة، فالاتجاه نحو التصدير هو الحل الأمثل.

وشدد جلال ، خلال كلمته باللجنة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني، على نقل الفكر للانتاج للسوق الاجنبي وليس المحلي ،مضيفا:" حاولنا تصنيع السيارات من الستينات للأن، انتجنا للسوق المحلي تحت حماية فكرية تسببت فى عدم انتعاش سوق السيارات ، بعكس ما قامت بها دولة المغرب التي اصبحت من اكبر المصدرات للسيارات.



وأكد أن وفورات الحجم تنتج من زيادة الاانتاج مما يشكل تكلفة قليلة ، وأن انتاج جزء صغير يجعل التكلفة عالية، لابد من حسم فكرة التصدير للخارج والعمل عليها .