عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقرر المحور الاقتصادي: التصدير الحل الأمثل لتشجيع الصناعة والاستثمار فى مصر

صدى البلد

قال الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه اذا كان الغرض من التوجه لتشجيع الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي هو الانفتاح  على العالم أو زيادة للانتاج، أو توفير عملة اجنبية أو جذب استثمارات او تجويد الصناعات الموجودة، فالاتجاه نحو التصدير هو الحل الأمثل.

وشدد جلال ، خلال كلمته باللجنة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني، على نقل الفكر للانتاج للسوق الاجنبي وليس المحلي ،مضيفا:"  حاولنا تصنيع السيارات من الستينات للأن، انتجنا  للسوق المحلي تحت حماية فكرية تسببت فى عدم انتعاش سوق السيارات ، بعكس ما قامت بها دولة المغرب التي  اصبحت من اكبر المصدرات للسيارات.


وأكد أن وفورات الحجم تنتج من زيادة الاانتاج مما يشكل  تكلفة قليلة ، وأن انتاج جزء صغير يجعل التكلفة عالية، لابد من حسم فكرة التصدير للخارج والعمل عليها .

احمد جلال استثمارات الاستثمار الخاص المحلى الحوار الوطني الدكتور أحمد جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

أجازة العيد وثورة 30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشيكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يتفاوض مع مهاجم عربي سوبر

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

400 جنيه في يوم| أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

ترشيحاتنا

بعد ضم بنزيما.. اتحاد جدة مهدد بالحرمان من القيد

البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز.. اليوم هو الأخير لتفادي ذلك| تفاصيل

طوارئ بلجان السياحة في المنافذ والمطارات المصرية والسعودية والأردن استعدادا لسفر الحجاج

الأمم المتحدة: نصف مليون فروا من السودان إلى دول أخرى

ممثل لجنة الموازنة بالنواب توصي بزيادة الحصيلة الضريبية لـ20% من الناتج المحلي

برلمانية: عجز الموازنة والسياسات الصناعية قضايا تهم المواطن وتؤثر على حياته|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجم البطاقة.. ابتكار وشم إلكتروني يجري اختبارين منقذين لـ القلب

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشيكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ