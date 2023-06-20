عقد قران الفنانة راندا حافظ على هشام أمين

احتفلت الفنانة راندا حافظ بعقد قرانها على الكاتب الصحفي هشام امين، وقد سبقت ذلك فترة خطوبة لم يتم الإعلان عنها وذلك في حفل عائلي صغير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

راندا حافظ و هشام امين

وكانت الفنانة ميساء مغربي اول من هنأت العروسين على حسابها الشخصي على انستجرام وكتبت " الله يهنيكم ويرزقكم الذرية الصالحة"، ونشر عدد من اصدقاء العروسين التهاني بالزواج من بينهم الفنانة مي سليم.

وقد اقتصر الحضور على أسرتي العروسين فقط وعدد من الاصدقاء المقربين بعيداً عن اي وسائل الاعلام .

وكانت قد سخرت الفنانة راندا حافظ من الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريق مانشستر يونايتد من فريق برينتفورد بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت صورة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك وهي ترتدي تيشرت فريق مانشيستر من داخل الملعب وعلقت "حال جمهور اليونايتد بعد الخسارة ٤ صفر "

تعد هزيمة مانشستر يونايتد هي الثانية تواليًا في الموسم، ليتذيل الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مع مدربه الجديد، الهولندي إريك تين هاج.

يذكر أن أخر ألبومات راندا حافظ هو "أكتر واحدة مبسوطة" الذي طرحته عام 2019، وتعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من ‏الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم أمير طعيمة، نور عبد الله، أحمد الجندى، عصام حسنى، إيهاب عبد الواحد، محمد النادى، ‏مدين، أحمد صلاح حسنى، سامر أبو طالب، مصطفى الشعيبى، إسلام زكى، خالد عز، نادر حمدى، وسام عبد المنعم، وأحمد إبراهيم.