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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد|أخبار تهمك

أخبار تهمك
أخبار تهمك

الذهب.. نشر موقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء 20-6-2023، أسعار الذهب ، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من  الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون .. ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

سجّل سعر الذهب اليوم 



سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2508 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2195 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17560 جنيهًا.
 

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.79 جنيه للبيع،33.67 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.63  جنيه للبيع، و  39.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.76 جنيه للبيع، و100.41 جنيه للشراء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 - 21
الإسكندرية 27  - 20
الإسماعيلية 32 - 21
الغردقة 37 -27
أسوان 39 - 29
سوهاج37 - 26
المنيا 34- 23
 

الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة: نشاط واضح للرياح وتساقط للأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الساعات القادمة.


وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تتسبب في حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة، متابعة: انخفاض درجات الحرارة والكتل الهوائية مستمر حتى يوم الخميس القادم.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة ، و38 درجة على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى وجود تكاثر للسحب، والتي تعمل على تقليل الشعور بأشعة الشمس.


ولفتت إلى أن درجات الحرارة ليلا ستكون معتدلة، بالإضافة إلى نشاط نسبي للرياح على أغلب المحافظات، مشددة على أن الرياح لن تكون محملة بالأتربة والرمال.


ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة اليوم، على العديد من المحافظات ومدن القاهرة الكبرى، مؤكدة على أن الأمطار لن تؤثر على الأعمال اليومية.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مناشدة باستخدام غطاء للرأس وتناول كميات كبيرة من المياه.

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