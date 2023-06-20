بطعم مميز.. طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل

تعتبر طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل هي إحدى أنواع الشوكولاتة المميزة للغاية، وهي تصنع من الشوكولاتة المذوبة مع حشوة الكراميل الشهية واللذيذة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل، وهي من الحلويات الفرنسية اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 20 دقيقة، وتكفي هذه المقادير حوالي 4 أفراد، وإليكن الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل

طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل

مقادير شوكولاتة محشية كراميل :

3 كوب شوكولاتة مفرومة

لصلصة الكراميل

½ كوب ماء

¼ 1 كوب سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 كوب كريمة الحلويات

طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل :

_ نحضر صلصة الكراميل بوضعها المكونات معًا على النار على متوسطة حتى يغلي المزيج.

_ نضع الكراميل جانبًا حتى يبرد.

_ نضع الشوكولاتة بعد التذويب في قوالب سيلكون في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

_ نضع باقي الشوكولاتة على الوجه، ثم ندخلها الثلاجة لمدة يوم، ثم تقدم.