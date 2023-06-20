عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل

طريقة عمل شوكولاتة
طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل  

تعتبر طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل هي إحدى أنواع الشوكولاتة المميزة للغاية، وهي تصنع من الشوكولاتة المذوبة مع حشوة الكراميل الشهية واللذيذة.

 

في 3 خطوات.. طريقة عمل السلطة التركية

حلوى أمريكية شهية.. طريقة عمل كيكة الجزر 

 

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل، وهي من الحلويات الفرنسية اللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 20 دقيقة، وتكفي هذه المقادير حوالي 4 أفراد، وإليكن الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل

 

طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل

 

 

مقادير شوكولاتة محشية كراميل :

3 كوب شوكولاتة مفرومة

لصلصة الكراميل

½ كوب ماء

¼ 1 كوب سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 كوب كريمة الحلويات

 

طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل :

_ نحضر صلصة الكراميل بوضعها المكونات معًا على النار على متوسطة حتى يغلي المزيج.

_ نضع الكراميل جانبًا حتى يبرد.

_ نضع الشوكولاتة بعد التذويب في قوالب سيلكون في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

_ نضع باقي الشوكولاتة على الوجه، ثم ندخلها الثلاجة لمدة يوم، ثم تقدم.

شوكولاتة شوكولاتة محشية كراميل كراميل طريقة عمل شوكولاتة محشية كراميل الحلويات الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

أول تعليق من مرتضي منصور بعد إلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

موضوعات متعلقة

في 3 خطوات.. طريقة عمل السلطة التركية

بتصميم الكب.. لن تتوقع سعر فستان دنيا سمير غانم الأسود

فستان يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة بوسي الأخيرة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

من المطبخ التركي .. طريقة عمل الكبدة المقلية في أقل من 45 دقيقة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة المطربة هبة طوجي

لمن يعانون من السمنة.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن بفاعلية

أحذر من هذه العلامات فإنها تشير بالإصابة بمرض السكري.. العطش أبرزها

ترشيحاتنا

قرار صادم من الكاف لاتحاد الكرة.. والجبلاية تطلب مهلة للرد

فرنسا تغير موقفها من انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

مستوطنون إسرائيليون يشعلون النار في سيارات الفلسطينيين ودعوات للتصدي لهم

التأمين الاجتماعي: وضع أموال المعاشات في ماكينات الصراف الآلي خلال أيام

القومي للأجور عن الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص: لا استثناءات

توجيهات رئاسية بصرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحي المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق عمل فيلم بيت الروبي يحتفلون سويا بالعرض الخاص| صور

طريقة تنظيف الممبار .. أشهر أكلات عيد الأضحى

بتصميم الكب.. لن تتوقع سعر فستان دنيا سمير غانم الأسود

جلسة تصوير للطفلة لوسيندا بطلة فيلم بيت الروبي في العرض الخاص

فيديو

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

دي مش طبيعية.. الفنان مصطفى هريدي يهاجم المخرجة إيناس الدغيدي لهذا السبب/فيديوجراف

التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب إجازة عيد الأضحى

متى تبدأ؟.. الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ