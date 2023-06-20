إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب رام الله

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، بالقرب من مستوطنة (عيلي) شمال رام الله.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة تم نقلهما الى مستشفى بيلينسون في مستوطنة بيتاح تكفا وثلاثة فاقدين للوعي يعالجون في مكان الحادث.

وبحسب القناة، فقد دوت صفارات الإنذار في المستوطنة عقب العملية، وطُلب من السكان إغلاق منازلهم خوفًا من وجود مسلحين.

من جانبها قال القناة 12 العبرية أن :"عملية رام الله صعبة جداً"، فيما أكدت اذاعة جيش الاحتلال انسحاب "منفذ ثان للعملية انسحب بمركبة من المكان ويجري ملاحقته".

وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "مخربين فتحوا النار بالقرب من محطة وقود في مستوطنة عيلي ، وتم تحييد أحدهم على الفور ، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في ملاحقة مشتبه بهم إضافيين".