عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محققون يداهمون مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.. شاهد

صدى البلد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، مداهمة الشرطة الفرنسية مقرّ أولمبياد باريس 2024 الثلاثاء، قبل نحو عام من افتتاح الحدث الرياضي الأضخم الذي يُقام كل أربع سنوات. 


وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس، إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم "كوجو" وفي مكاتب "سوليديو" المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية. 

 

تضارب غير قانوني


وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بـ"تضارب غير قانوني في المصالح وإساءة استخدام الأموال العامة والمحسوبية". 


من جهتها، قالت "كوجو" إنها "تتعاون بشكل كامل مع المحققين من أجل تسهيل تحقيقهم". 
وهذه المداهمة الأولى من نوعها على مقر اللجنة المنظمة. 


وقال مصدر آخر قريب من التحقيق، إن عمليات البحث في المبنى أجراها محققون من مكتب مكافحة الفساد والجرائم المالية والمباحث المالية للشرطة الباريسية.

 

الأموال العامة الأولمبي أولمبياد باريس 2024 أوليمبياد باريس 2024 اولمبياد أولمبياد باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 93 مليون جنيه.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

إجازة العيد و30 يونيو.. الحكومة تمنح موظفيها 7 أيام| كم للقطاع الخاص؟

أحمد حسن يعلن راتب عمر السومة في الموسم الواحد

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البنك الدولي بشأن تحويلات المصريين.. ماذا قال؟

مفاجآت وتفاصيل جديدة.. ماذا قالت المحامية المتهمة بقضية طبيب الساحل؟

قرار جمهوري عاجل بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 أخرين في هجوم على شمال رام الله

النائب محمد أبوالعينين يشارك في جلسة السياسات الصناعية بالحوار الوطني

القباج: المجتمع المدني يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة

تسريب جديد يكشف قائمة أسعار ساعات سامسونج Galaxy Watch 6

حصد ملايين المشاهدات.. شاهد سائق ينجو بأعجوبة من تحت سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمن يعانون من السمنة.. مشروب سحري يساعدك على خسارة الوزن بفاعلية

أحذر من هذه العلامات فإنها تشير بالإصابة بمرض السكري.. العطش أبرزها

صديقة للبيئة| ناسا وبوينج يطوران طائرة تخفض الانبعاثات الضارة وهذه تكلفتها

دراسة صادمة .. حقائق غير متوقعة عن الكلور في الماء

فيديو

موجة خسائر تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار |تغطية خاصة

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ