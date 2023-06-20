محققون يداهمون مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.. شاهد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها، مداهمة الشرطة الفرنسية مقرّ أولمبياد باريس 2024 الثلاثاء، قبل نحو عام من افتتاح الحدث الرياضي الأضخم الذي يُقام كل أربع سنوات.



وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس، إن مداهمات جرت في مقر اللجنة المعروفة باسم "كوجو" وفي مكاتب "سوليديو" المسؤولة عن مواقع البناء الأولمبية.

تضارب غير قانوني



وأشار متحدث باسم النيابة العامة إلى أن التحقيق يتعلق بـ"تضارب غير قانوني في المصالح وإساءة استخدام الأموال العامة والمحسوبية".



من جهتها، قالت "كوجو" إنها "تتعاون بشكل كامل مع المحققين من أجل تسهيل تحقيقهم".

وهذه المداهمة الأولى من نوعها على مقر اللجنة المنظمة.



وقال مصدر آخر قريب من التحقيق، إن عمليات البحث في المبنى أجراها محققون من مكتب مكافحة الفساد والجرائم المالية والمباحث المالية للشرطة الباريسية.



