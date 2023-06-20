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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب: نثمن جهود مبادرة حياة كريمة فى تعزيز خدمات المحمول بالقري

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، ان هناك إصرار من اللجنه علي دعم منظومة التحول الرقمي وتذليل العقبات، وتعزيز البنية التحتية  لتعميم الخدمات المقدمه من شبكات المحمول بالقري والاقليم ، في إطار دعم توجهات الدولة في الجمهوريه الجديدة.


وأضاف بدوي خلال اجتماع اليوم، لنظر تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى التحول الرقمي وتوفير كل خدمات الاتصالات في القري المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة وذلك للعمل على إصدار بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارة الزراعة استصلاح الأراضي لإنجاز الموافقات المطابقة للضوابط والاشتراطات للتعاون من أجل محو الأمية الرقمية لأهالي القرى بالريف المصري وتنمية قدراتهم الرقمية لتحقيق التمكين الاقتصادي الرقمي وتحويل مجتمع القرى إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومُنتِج.

 تثمن اللجنة التوافق في الرؤي بين جميع الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة الاتصالات ووزارة الزراعه خاصة أن الزراعة وافقت طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الترخيص باستكمال إقامة 150 برج بمبادرة حياة كريمه ليصل الإجمالي الي 600 برج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع بدوي بانه تم الاتفاق بين وزارة الاتصالات ووزارة الزراعه علي انهاء كافة المعوقات التي كانت تؤخر تعميم الشبكات بجميع القري والنجوع والكفور في كل محافظات مصر .

الاتصالات التحول الرقمي شبكات المحمول حياة كريمة استصلاح الاراضى تكنولوجيا

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