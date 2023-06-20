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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة هيفاء وهبي الأخيرة

سعر إطلالة هيفاء
سعر إطلالة هيفاء وهبي   

نشرت النجمة هيفاء وهبي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد زهرت بإطلالة جذاب وساحرة تبرز من رشاقتها وأنوثتها.

 

سعر إطلالة هيفاء وهبي 

 

وظهرت هيفاء وهبي بفستان كت باللون البيج متوسط الطول وبستوستة من الأمام على كامل الفستان، وبتصميم مميز للغاية ومجسم على جسدها.

 

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ووصل سعر فستان هيفاء وهبي  18 ألف جنيه مصري، ونسقت مع فستانها حقيبة من paco rabanne على شكل كرة مصنوعة يدويا حيث تم تجميع 282 قطعة معدنية وهي من مجموعة Iconic 1969.

 

هيفاء وهبي 

 

ووصل سعر الحقيبة 40 ألف جنيه، وارتدت هيفاء وهبي حذاء من فالنتينو، ووصل سعره 29 ألف جنيه، أي ان مجموع إطلالتها ووصل إلى 87 ألف جنيه.

 

هيفاء وهبي 

 

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

هيفاء وهبي 

 

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت اللون الكمشيري والآي شادو بألوان ترابية مع الكحل الاسود والماسكرا.

 

هيفاء وهبي 

 

واختارت هيفاء وهبي أن تبرز من إطلالتها بالأكسسورات، فقد اخترات خاتم كبير بحجارة باللون البيج، مع اساور وكولية باللون الفضي، وقرطين من نفس اللون.

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