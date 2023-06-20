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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختيار إنجي المقدم وهنادي مهنا سفراء جوائز مصر للأزياء 2023

إنجي المقدم وهنادي
إنجي المقدم وهنادي مهنا

اختارت المؤسسة المصرية للأزياء والتصميم والموضة  كل من إنجي المقدم وهنادي مهنا، كسفراء للنسخة الثانية من حفل جوائز مصر للأزياء Egyptian Fashion Awards (EFA) في سبتمبر 2023، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر.


ويسلط هذا الحفل الضوء على أهمية الموضة في الثقافة المصرية ويساهم في تعزيز مجتمع إبداعي نابض بالحياة من خلال الاحتفاء بمواهب الموضة الناشئة وما يتبعه من اهتمام عالميً. 


هذا وسوف يشهد حفل جوائز مصر للأزياء لعام 2023 تكريم مجموعة من أفضل المصممين مما يساعد على بناء الوعي بإنجازاتهم، وذلك وفقًا للخمس فئات التالية: مصممو الأزياء الشباب، ومصممو الأزياء الراقية الجاهزة، ومصممو الاكسسوارات، ومصممو المجوهرات، فضلًا عن جائزة تمكين المرأة والتي تهدف إلى تشجيع الأعمال التجارية والمبادرات المحلية التي تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع.


ويفتخر حفل جوائز مصر للأزياء بمجلس استشاري متميز يضم نخبة من الخبراء البارزين في مجال الأزياء والموضة، ومن ضمنهم أمينة غالي – رئيسة قسم التصميم في شركة عزة فهمي للمجوهرات في مصر، وحاتم عقيل – مؤسس Authenticite & Toby للأزياء، وجوزيت عواد – مؤسسة ومديرة موقع أزياء مود، وأيمن فقوسة – الشريك الإداري لشركة ذا كود، وسوزان ثابت – رئيس تحرير مجلة باشون للأزياء.
 

 

 وبمجرد انتهاء مرحلة التقديم، سيختار المجلس الاستشاري لمحكّمي المسابقة خمسة متسابقين نهائيين في كل فئة، على أن تُعرَض أحدث أعمالهم في موقع متميز في «Fashion Walk of Fame» بمول العرب لإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في التصويت لاختيار الأعمال المفضلة لديهم، ثم يٌعلَن عن الفائزين بالاحتفال الكبير المقرر إقامته بمول العرب يوم 26 سبتمبر 2023، والذي سيتضمن حفل كوكتيل وعرض أزياء.


هذا وسيحظى الفائزون بفئات الملابس الجاهزة والاكسسوارات والمجوهرات على فرصة فريدة لعرض أعمالهم بمعرض Pure London، أكبر معرض تجاري بالمملكة المتحدة للملابس والأزياء.


هذا وقد أعربت سوزان ثابت – العضو المؤسس للمؤسسة المصرية للأزياء والتصميم والموضة – عن امتنانها للدعم المستمر الذي تقدمه مراكز لصناعة الموضة والأزياء المصرية، قائلة: "نفتخر بالعمل سويا مرة أخري لإطلاق النسخة الثانية من جوائز مصر للأزياء، وبذلك تشارك مراكز للمرة الثانية على التوالي في هذا الحدث المرموق، تأكيدًا لجهودهم في دعم جوائز مصر للأزياء، بالإضافة إلى تشجيع النسخة الأولى من أسبوع الموضة في مصر. وتعتبر جوائز مصر للأزياء بمثابة منصة توفر لرواد الأعمال والمصممين المبدعين الناشئين فرصة للالتقاء مع بعضهم بعضًا وعرض مجموعاتهم الفريدة وكذلك تتيح لهم الفرصة لتمثيل مصر في الخارج من خلال المشاركة في معرض Pure London، أحد أهم المعارض التجارية بالمملكة المتحدة للملابس والأزياء".


ومن جانبها، أشادت هبة الزين – مديرة قسم الاقتصاد الإبداعي في المركز الثقافي البريطاني – بالحدث باعتباره احتفالًا بصناعة الأزياء المتألقة والمتنوعة في مصر، معقبة: "يسعدنا في المركز الثقافي البريطاني المشاركة في هذا الحدث الكبير للعام الثاني على التوالي وذلك بهدف تعزيز المشروعات الإبداعية والابتكار والنمو الشامل، ومن ثم يمثل حفل جوائز هذا العام حدثًا محوريًا للمؤسسة المصرية للأزياء والتصميم والموضة لترسيخ مكانتها الرائدة في مساندة المواهب المستقبلية الشابة في عالم الموضة الإبداعية.

 كما يلقي هذا الحدث الواعد الضوء على أهمية تكوين شراكات مع كيانات القطاع الخاص، ومن ضمنها تحالفنا المثمر مع شركة مراكز. يشرفني حقًا أن أكون جزءًا من هذا الحدث، وأتمنى أن تستمر هذه الجوائز في إلهام الجيل الجديد من المصممين لترى إمكاناتهم النور عالميًا بمشاركتهم في الفعاليات الدولية البارزة مثل PURE London".

انجى المقدم هنادي مهنا أزياء الشباب المجلس الثقافي البريطاني الملابس الجاهزة النمو الشامل

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