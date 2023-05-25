من ديزني لاند .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بأحدث ظهور

شاركت الفنانة هنادي مهنا، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت باطلالة كاجوال، من ديزني لاند، في فرنسا، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور.

وعرض لـ هنادي مهنا مؤخراً مسلسل "كشف مستعجل" ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك ببطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي.

يذكر أن هنادي مهنا تشارك أيضا في مسلسل "بيضة دهب" بطولة الفنان صلاح عبدالله، إسلام إبراهيم، نانسي صلاح، سامي مغاوري، تأليف إسلام إبراهيم وإخراج مصطفي فكري ولم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه على الشاشة.