أحمد مراد يكشف عن بدء تحضيرات الجزء الثالث من الفيل الأزرق

كشف المؤلف أحمد مراد إنه يعكف حاليا على كتابة الجزء الثالث من فيلم “الفيل الأزرق".

صرحت الفنانة نيللي كريم انها سعدت بالتعاون مع المخرج مروان حامد في فيلم الفيل الازرق، مؤكدة انه أضاف لها الكثير، وقالت خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ان صناع الفيلم يفكرون في تقديم جزء ثالث من الفيلم.

وقالت النجمة نيللي كريم خلال ندوة لها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إن علاقتها بالمخرج محمد دياب بدأت من فيلم 678، وامتدت بعدها للمشاركة في فيلم اشتباك وتوقعت منذ الوهلة الأولى مشاركته في مهرجان كان السينمائي، ولم تكن شخصيتي بالفيلم في النص الأصلي ولكني نصحت دياب بوضع شخصية نسائية بالأحداث، ولكنه بعدها عرض علي المشاركة مع باقي الابطال، وكانت ظروف تصويره قاسية للغاية.

أكدت الفنانة نيللي كريم خلال ندوة خاصة لها على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي انها لم تدرس التمثيل اطلاقا، ولكنها مع الخبرة استوعبت طريقة عملها على تجسيد شخصياتها، خلق شخصية لهن.

وأضافت نيللي كريم: لقد حالفنى الحظ بالعمل مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في بداية مشواري، وبرغم الانتقادات التي طالتنى إلا أني لم يدخل اليأس إلى نفسي، وبدأت العمل على تطوير نفسي كممثلة.

واستطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" من تحقيق نجاحات كبيرة فى الإيرادات، حيث حقق رقما قياسيا لأول مرة فى السينما بـ 104 ملايين جنيه منذ طرحه بدور العرض فى مصر ومختلف الدول العربية.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.