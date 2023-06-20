التأمين الاجتماعي: وضع أموال المعاشات في ماكينات الصراف الآلي خلال أيام

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف المعاشات قبل إجازة عيد الأضحى.



وأضاف جمال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن أموال المعاشات ستكون في ماكينات الصرف الآلي يوم الأحد المقبل.

11 مليون مواطن مستفيد



وتابع اللوءا جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن 11 مليون مواطن مستفيد من المعاشات سيجدون الأموال موجودة بداية الأسبوع المقبل، وصرف 29 مليار جنيه لمستحقي المعاش.



