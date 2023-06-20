بعد سنغافورة.. أول دولة عربية تتصدر قائمة أغلى مدن العالم لعام 2023

رصدت فضائية العربية، تقريرا عن مدينة عربية تتصدر قائمة أغلى مدن العالم لعام ٢٠٢٣ بعد سنغافورة ولندن، فبعد أن احتلت سنغافورة المرتبة الخامسة عالميا مأغلى مدن العالم لعام ٢٠٢٢ صعدت سنغافورة إلى صدارة التصنيف لعام ٢٠٢٣ وأحتلت المرتبة الاولى عالميا كأغلى مدن العالم.

وعرض التقرير، إنه يرجع إرتفاع مستوى المعيشة والطلبات المتزايدة على البنية التحتية المحلية وزيادة الطلب على العقارات والسيارات الخاضعة للضريبة والتأمين الصحي الأساسي الذي يزيد بنسبة ١٣٣% و ١٠٩% عن المتوسط العالمي.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ووفقا للتقرير الصادر عن شركة الثروات السويسرية " جوليوس باير غروب " أحتلت مدينة شنغهاي وهونغ كونغ المركزين الثاني والثالث من حيث غلاء المعيشة، وتراجعت لندن للمركز الرابع بعد أن كانت الثانية عالميا في العام ٢٠٢٢ ويرجع السبب إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

دبي

ولأول مرة تصدرت مدينة دبي المركز العشرة الأولى وأحتلت المرتبة السابعة كأغلى مدينة كونها أصبحت وجهة رئيسية لأثرياء العالم.