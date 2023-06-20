بن راشد: الإمارات يدها ممدودة لكل العرب

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش.

وجاءت الولايات المتحدة بعد الامارات ثم كندا حيث يرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به.

وذكر بن راشد قائلاً "نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي .. الإمارات دولة عربية يدها ممدودة للعرب كل العرب وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي .

واتم تغريدته قائلا :وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة".