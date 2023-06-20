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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية وتدعو لوقف التصعيد

صدى البلد

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، التي شملت غارات جوية وإطلاق نار، وأسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى.


وجهت وزارة الخارجية الإماراتية نداءً في بيان، حثت فيه السلطات الإسرائيلية على تهدئة الوضع وعدم التصعيد، وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.


وأكدت الإمارات على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لوقف تصاعد التوتر وتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط، ووقف الممارسات غير الشرعية التي تهدد تحقيق حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية كعاصمة لها، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
 

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