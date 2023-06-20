سجال بين رئيس مؤسسة حماية الحيوان ووكيل نقابة البيطرين بسبب قانون الحيازة.. فيديو

قالت حنان دعبس رئيس مؤسسة حماية الحيوان ، إن المؤسسة لا تقف ضد قانون حيازة الحيوانات ، أو ضد حماية الناس من الحيوانات ، مشيرة إلى أنها ليست ضد التنظيم والتعامل الجيد من أصحاب الحيوانات مع جيرانهم .

ولفتت رئيس مؤسسة حماية الحيوانات ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج “ 90 دقيقة ”| ، والمذاع على فضائية “ المحور ” ، أنها تعترض على بضعة أمور قانون حيازة الحيوانات وهي أنها لا تفهم المبدأ الذي بقوم قانون حيازة الحيوانات الشرسة ، وهو ليس له أساس من الصحة ، ولا يوجد هذا القانون في أي بلد في العالم ، كما أنها تعترض على الأثر الرجعي في تطبيق القانون .

وتابعت رئيس مؤسسة حماية الحيوان ، أنه لا يوجد أي أساس علمي للقانون ، منفعلة : " القانون من دماغهم ولا يمكن أن يكون معتمد على دراسة ومفيش حاجة أسمها كلب شرس " .

وأكملت ، أنه لا يوجد هناك كلب شرس ، والكلب شخصية على حسب ما عوده عليه صحبه ، وأنا ضد تطبيق القانون بأثر رجعي .

وأكدت : عضة الكلب لا تقتل والإهمال الطبي هو الذي يقتل ، والطبيب المتوفي كان سبب الوفاة في الاهمال الطبي .

ودخلت رئيسة مؤسسة حماية الحيون في سجال على الهواء مع الدكتورة شيرين علي ذكي ، وكيل نقابة البيطرين ، والتي ردت على كلامها قائلة : “ ي قانون في الدنيا لابد أن يكون له لائحة تنفيذية للقانون والقانون لا يفسر ولا يوضح وكل القانون لابد من احترامها سواء رضينا أو لا .. ولو سيبنا الأمور للحكم مع الأشخاص بأخلاقهم يبقا منحطش قوانين ".