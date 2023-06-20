المحترم اللي في العمارة.. زوجة لؤي هربت منه لتقع ضحية لصاحب الجلباب الأسود

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية مندوبًا بشركة شحن إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف سيدة متزوجة “طالبة بكلية تجارة” وإقامة علاقة معها عنوة، واستمعت النيابة. لأقوال المجني عليها.

نص التحقيقات

س/ ما تفصيلات شكواك؟

ج/ اللي حصل أنى كنت متخانقة مع لؤي جوزي بسبب اكونت الفيس بوك بتاعي ومشیت واخدت موبایلی ونزلت من البيت وجريت على أساس اروح بيت اهلي في حلوان وطلعت من مدخل العمارة بتاعتي ومشيت شمال العمارة ومشيت شوية وكنت عاوزة اروح عند محل عصير قصب علشان اهدى شوية وأرجع البيت تاني وحسيت ان جوزي لؤي ماشي ورايا ومكنتش عاوزاه يشوفني علشان ميتخانقش معايا علشان اخدت التليفون بتاعي من وراه ونزلت من البيت ودخلت عمارة جنب بتاع العصير على طول علشان استخبى فيها من جوزي وأنا واقفة سمعت صوت حد نازل من على السلم وطلعت استخبي ما بين الدور الأول والدور الثاني.

وأضافت: عملت نفسي نازلة من العمارة وشوفت الشخص ده وكان لابس جلابية سودا وقفني وسألني انتي بتعملي ايه هنا قلتله انا دخلت العمارة بالغلط قالي ما فيش الكلام ده انتي حرامية والعمارة مسروق منها حاجات والكاميرا جايباكي ومسكني من ايدي وقالي انا مش همشيكي من هنا غير لما المباحث تيجي وقلتله سيب ايدي ومتلمسنيش ولو سرقت حاجة انا موجوده اهو وريني الكاميرات اللى بتقول عليها وقام منزلني على الدور الأول قدام باب شقة وفهمني أن فيها سكان العمارة اللى مسروق منها الحاجات وهما قاعدين جوا وقالي ادخلي لحد المباحث ما تيجي وخبط على الباب ومحدش رد وسمعته بيقول انا افتحي على أساس ان فيه حد عنده في الشقة طلع مفتاح الشقة وقام فاتحها بالمفتاح ده ولما فتح الباب لاقيت الصالة فاضية ومفيهاش حد ابتديت اعلي صوتي عليه وأقوله هما فين الناس دول انت بتضحك عليا و لما صوتي بقى عالي قام مطلع سلاح ابيض صغير بس مشوفتوش لانه كان في ضهري من جيب الجلابية وحط السلاح ده في جمبي اليمين وحسيت بيه وكتم بقي بايده الشمال ودخلني الشقة وقفل الباب بالمفتاح وخباه بس معرفش فين وقالي لو صوتي انا هقتلك وهرميكي من فوق ومحدش هيحس بيكي وسكت مقدرتش أتكلم وقام زقني على كرسي على شمال باب الشقة في الصالة وقعد يضربني في ضهري كل لما اجي اعلي صوتي ويقولي انا مش عاوز منك حاجة انا عاوزك نص ساعة وقلتله هو انت مش متجوز ترضى حد يعمل كدة في اختك او امك او مراتك حرام عليك انا متجوزة وكل الموضوع اني متخانقة مع جوزي وسايبة طفل صغير وانا واقعة في مشكلة ابوس ايدك سيبني.

وقعدت اتحايل عليه ينزلني وأقوله انا مش بتاعة الكلام ده حرام عليك وكان معاه سلاح زي موس أو حاجة صغيرة وكل لما اجي اعلي صوتي يهددني بيه ويقولي هموتك لو عليتي صوتك وابتدى يقرب مني ويحضنني وانا أبعده وبزقه برجلي وبعدها قام ضربني بايده وحضنني من بطني وابتديت اسايسه وبعدها لقيته بيطلع سيجارة حشيش ملفوفة وقالى انا هشربها تكوني دخلتي الحمام وقلعتي ومسبنيش وبعدين عمل معاي علاقة غصب عني وبعد ما خلص فتحلي الباب وقابلت 3 رجاله في العماره وست وحكتلهم مصدقوش وقالوا ده اكتر حد محترم في العمارة، وبعدين جابوا الكاميرات وبصوت وشافوا وكلموا المباحث وقبل ما ندخل عليه مراته جت وفتحت الباب وقبضوا عليه .

جاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها كرهاً عنها بأن اقتادها عنوة لداخل العين محل سكنه بعد أن أوعز لها بتسليمها إلى الشرطة لارتيابه فيها بأنها تقوم بالسرقة أو يتركها إذا قامت بعلاقة معه.