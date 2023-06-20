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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حظر ملكية 16 سلالة من الكلاب.. قانون حيازة الحيوانات الشرسة يثير الجدل

كلب البيتبول الشرس
كلب البيتبول الشرس الوحشي

أذاعت قناة العربية تقريرا عن جدل واسع حول قانون لجمع الكلاب الشرسة من المنازل المصريين.

 

أنواع الكلاب المصنفة بالخطيرة والشرسة

فطبقا لقانون تنظيم حيازة الحيوانات في مصر، فإنه يثير سخط بعض المصريين، فالقانون يشترط حظر ملكية ١٦ سلالة من الكلاب صنفت بالخطيرة مثل البيتبول والروت وايلر والهسكي والدوبرمان على أن يسلمها مالكوها للجهات المصرية المختصة ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية أو الحبس حال عرضت حيواناتهن الممتلكات أو الأرواح للخطر.

 

وشددت السلطات المصرية قانون حيازة الحيوانات في أعقاب وفاة رجل متأثرا بجراح خطيرة جراء تعرضه لهجوم من كلب " بيتبول" خلال مشاجرة مع جيرانه في إبريل الماضي.

 

وطالب أصحاب الكلاب بتغيير القانون ودعوا لإصدار لوائح تنظيم عملية تطعيمها وتدريبها بدلا من تسليمها.

الكلاب الشرسة بيتبول غرامات مالية السلطات المصرية قانون حيازة الحيوانات الدوبرمان الهسكي الروت وايلر

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