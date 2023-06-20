إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن عودة اللاعب إمام عاشور لاعب نادي ميتيلاند الدنماركي، مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء، وعدم التعاقد مع غريمه التقليدي النادي الأهلي.

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تعمل الأندية المصرية خلال تلك الفترة على اكتشاف محترفين جدد لتعزيز صفوفهم من خلال عدد من الصفقات، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية للاعبين من الأندية، ويبحث نادي الزمالك خلال تلك الفترة عن صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وترددت الأقاويل خلال الفترة الماضية حول عودة اللاعب المحترف إمام عاشور للدوري المصري مرة أخرى، ولكن من خلال بوابة النادي الأهلي.

وخلال الساعات القليلة الماضية، فجر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة بشأن إمام عاشور وعودته للعب في مصر مرة أخرى.

وأكد عبد الواحد في تصريحات إعلامية، أنه تواصل مع اللاعب إمام عاشور وأنه أكد بأنه ليس لديه مانع لكي يعود لتمثيل الزمالك مرة أخرى، مشيرًا أنه أقترح على الكابتن أحمد حسام ميدو طلبه للإعارة لمدة موسم قادم.