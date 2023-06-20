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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتحس بالقئ والغثيان .. أعرف أبرز أسباب حدوثه

أسباب الشعور بالغثيان
أسباب الشعور بالغثيان والقئ  

قد نشعر احيانا بالغثيان والقيء بدون معرفة السبب من حدوثه، وقد كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أنه يمكن ان نعاني من الغثيان دون معرفة السبب، ولكن قد يكون السبب الإفراط في تناول الطعام أوالتسمم أو الدوار الحركي.

 

أسباب الشعور بالغثيان والقئ

 

وتابع مياسنيكوف، أن الغثيان قد يكون علامة على وجودة مشكلة بالجسم، مثل: التهاب الزائدة الدودية، ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم، ورم في الدماغ، وفقًا لما جاء في صيحفة "فيستي. رو" الروسية".

 

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وأضاف مياسنيكوف، إلى أن معدة الإنسان تنقبض ثلاث مرات في الدقيقة، وإذا زادت عن ذلك، فقد يؤدي إلى الشعور بالغثيان.

أوضح مياسنيكوف، أن هناك عدة أسباب قد تؤدي لحدوث الغثيان، مثل : الأمراض المعدية والتسمم الغذائي، أمراض الجهاز الهضمي، الإفراط في تناول الطعام، التسمم، دوار الحركة، ونوبات الدوخة، ومرض السكري.

 

أسباب الشعور بالغثيان والقئ

 

وأشار مياسنيكوف، إلى أن تناول بعض الأدوية قد يتسبب ايضا الشعور بالغثيان كالأدوية المخفضة لمستوى السكر في الدم، والمضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم.

 

وأكمل مياسنيكوف. أن الشعور بالغثيان قد يكون علامة على وجود إضطراب حاد في الجسم، كاحتشاء عضلة القلب .

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